"Rosyjscy dywersanci próbowali w nocy z poniedziałku na wtorek przedostać się do obwodu czernihowskiego, na północy Ukrainy, ale nasza straż graniczna otworzyła do nich ogień i zmusiła do wycofania się" - poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.

Generał przekazał, że pogranicznicy zauważyli czterech uzbrojonych mężczyzn dzięki termowizorom. Reklama Na miejsce wydarzenia skierowano rezerwy z oddziału Służby Granicznej i Sił Zbrojnych Ukrainy - oznajmił Najew na Telegramie. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował na Telegramie, że do próby przeniknięcia grupy dywersyjnej z terytorium Rosji doszło w okolicach wsi Semeniwka.