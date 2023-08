Premier Trynidadu i Tobago Keith Rowley wystąpił we wtorek do Europy o wypłatę odszkodowań za eksploatację pracy niewolniczej, do której zmuszana była rdzenna ludność Karaibów.

Uczynił to w przemówieniu wygłoszonym z okazji uroczystości zorganizowanych w stolicy kraju, Port-ofSpain, w rocznicę zniesienia z dniem 1 sierpnia 1834 roku niewolnictwa w koloniach brytyjskich na Karaibach. Z tym dniem wszyscy niewolnicy w koloniach brytyjskich stali się ludźmi wolnymi, ale w czteroletnim okresie przejściowym mieli obowiązek nadal pracować dla swych właścicieli, ale już jako płatni pracownicy. W związku z tym kraje karaibskie jako datę zniesienia niewolnictwa przyjęły rok 1838. Rowley w swym orędziu z okazji Dnia Emancypacji powiedział, że "w oczach niektórych, nawet jeszcze dzisiaj, pigment naszej skóry skazuje nas na dyskryminację". Premier Trynidadu i Tobago przypomniał, że "historycy z obu stron Oceanu napisali tomy o bolesnych doświadczeniach swych przodków porównywanych w niektórych częściach Ameryki do zwierząt pociągowych, aby można ich było poganiać, kupować i sprzedawać". Mimo wysiłków Europy, aby nas zdehumanizować, zawsze stawialiśmy opór – podkreślił mówca. Zwracając się do króla Ghany Asantehene Otumfu Osei Tutu II i innych gości przybyłych z Afryki, premier powiedział: Obchodząc Dzień Wyzwolenia, nigdy nie zapomnimy o wysokiej cenie, jaką za nie zapłaciliśmy. Niewolnictwo ludów Afryki to jeden z najciemniejszych rozdziałów historii ludzkości i niezmywalna plama na karcie naszej cywilizacji – dodał. Trynidad I Tobago uzyskało niepodległość w 1962 roku, a republikę proklamowano w 1976 r., zrywając więzy z koroną brytyjską. Piotr Kozłowski