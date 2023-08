Jak podał w poniedziałek Reuters powołując się na amerykańskich urzędników, Pentagon ma tym samym dodatkowo do wydania na broń dla Ukrainy ponad 6 mld dolarów.

Według urzędników w Waszyngtonie rozpoczęcie korzystania z tych "odkrytych" funduszy jest tym bardziej znaczące, ponieważ stanowią one ostatnią pulę z wcześniej autoryzowanych przez Kongres USA 25,5 mld dolarów w ramach prezydenckich uprawnień do wypłat (PDA). Administracja może wykorzystać je do wysłania broni z amerykańskich zapasów w nagłych wypadkach.

Co obejmuje nowy pakiet?

Pakiet ma obejmować sprzęt do usuwania min, broń przeciwpancerną TOW i AT4, broń i amunicję, przechwytywacze obrony powietrznej wyprodukowane przez Lockheed Martin Corp dla systemu Patriot, rakiety Guided Multiple Launch Rocket System (opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet -GMLRS), jak też pociski przeciwpancerne Javelin wyprodukowane przez spółkę joint venture Lockheed i RTX Corp.

Zdaniem urzędników amerykańskie władze pracują obecnie nad wnioskiem o uzupełnienie budżetu, aby nadal pomagać Kijowowi.

