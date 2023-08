Mamy nadzieję, że duńskie samoloty pomogą wam w obronie nieba - zwróciła się Frederiksen do Zełenskiego. Przywódca Ukrainy odpowiedział: Jestem bardzo wdzięczny Tobie, Twojemu zespołowi oraz oczywiście Twoim silnym i odważnym obywatelom.

"Zostaną użyte do obrony Ukrainy"

Frederiksen ujawniła, że sześć myśliwców ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku, kolejnych osiem w 2024 roku, natomiast pięć ostatnich samolotów w 2025 roku. W Danii przebywa obecnie 70 ukraińskich pilotów. Szefowa duńskiego rządu zapytana, czy samoloty zostaną wykorzystane do ataku na Rosję odpowiedziała, że "zostaną użyte do obrony Ukrainy". Pytany o to samo Zełenski odparł: Szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym. Podkreślił jednak, że głównym celem Ukrainy jest obrona.

Zełenski wylądował w niedzielę po południu na lotnisku wojskowym w Skrydstrup w południowej Jutlandii, gdzie szkoleni mają być ukraińscy piloci na samolotach F-16. W poniedziałek prezydent Ukrainy ma wygłosić przemówienie w duńskim parlamencie, a także zostanie przyjęty na audiencji u królowej Małgorzaty II. Dania posiada 43 samoloty F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień do celów obronnych. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35.

Jestem dumny, że Dania wraz z Holandią przekaże myśliwce F-16 na rzecz walki o wolność Ukrainy - oświadczył duński minister obrony Jakob Ellemann-Jensen. Zapewnił, że Dania będzie zabiegać, aby inne kraje dołączyły do koalicji państw wspierających ukraińskie lotnictwo.

Zełenski potwierdza. "Holandia przekaże 42 samoloty F-16"

Informację o otrzymaniu samolotów F-16 potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski. Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty wielozadaniowe F-16, które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej – oświadczył w niedzielę, po rozmowach z premierem Holandii Markiem Ruttem. Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie – nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek – napisał szef państwa na Telegramie.

Zełenski nazwał decyzję o samolotach myśliwskich dla Sił Zbrojnych Ukrainy kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia tarczy powietrznej nad jego państwem. (Będą to) samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi – podkreślił prezydent.

Na wspólnej konferencji prasowe premier Rutte oświadczył, że chciałby, aby Ukraina otrzymała te samoloty jak najszybciej. Wskazał również, że maszyny zostaną przekazane przez Holandię i Danię. F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko – powiedział.

"To się już odbywa"

Zełenski z kolei wyjaśnił, że dla przyjęcia samolotów F-16 z Holandii potrzebne jest przygotowanie infrastruktury, jednak zapewnił, że to się już odbywa. Zełenski nie ujawnił, ilu ukraińskich pilotów przeszło już szkolenia. Chcę, by było to niespodzianką dla Rosji – stwierdził, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zełenski i Rutte spotkali się w niedzielę w bazie holenderskich sił powietrznych w Eindhoven. Stacjonują tam samoloty F-16, które zostały zaprezentowane ukraińskiemu prezydentowi.

Zełenski przybył do Holandii kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone wydały zgodę na przekazanie Ukrainie przez Holandię i Danię amerykańskich myśliwców F-16. Oba kraje będą mogły dostarczyć samoloty dopiero po ukończeniu szkolenia przez ukraińskich pilotów. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero latem przyszłego roku.