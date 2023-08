Reklama

W środę wieczorem światowe media obiegła informacja o katastrofie samolotu w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, w którym - według wstępnych ustaleń - miał zginąć szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Informacja ta została potwierdzona przez rosyjskie władze lotnicze. Uważam, że nie jest to wypadek tylko celowe usunięcie z tego świata Prigożyna. Pytanie czy ten akt został wykonany za wiedzą i zgodą Putina, czy bez jego wiedzy, bo taka możliwość też istnieje - powiedział w rozmowie z dziennik.pl płk Maciej Matysiak.

Płk Matysiak: Jasny i wyraźny sygnał dla otoczenia Putina

Dodał, że jeśli to było za zgodą czy z polecenia Władimira Putina "to jest to jasny i wyraźny sygnał mrożący dla wszystkich, którzy w otoczeniu Putina próbują tą sytuację wykorzystywać dla walki o władzę". Wiadomo, że pucz Prigożyna nie odbył się tylko z jego inicjatywy. Musiał mieć kogoś wsparcie. Zapewne grupy generałów wojskowych, z których jednym jest gen. Surowikin, który też został zdjęty z funkcji szefa obrony (Powietrzno-Kosmicznej Rosji - red.) I teraz nie wiadomo, jaką funkcję pełni - ocenił płk Matysiak.

Jak wskazał, "to jest sygnał, że zaczynają się czystki w tej grupie".

Putin nie wiedział?

Natomiast, jeśli ta sytuacja zaistniała bez wiedzy albo bez zgody prezydenta Putina to oznacza, że walka o władzę się toczy i może to być ruch wymierzony po części w Putina - stwierdził. W jednej i drugiej sytuacji wskazywałbym wtedy na inicjatywę ministra Szojgu i szefa sztabu Gierasimowa, bo Prigożyn był z nimi w konflikcie. Tu była walka o wpływy, aczkolwiek nie można wykluczyć też trzeciej (innej ) grupy interesu - zaznaczył płk Matysiak.

Płk Maciej Matysiak ocenił także sytuację wokół samego prezydenta Rosji Władimira Putina. W jednej i drugiej sytuacji pokazuje to, że wokół Putina toczy się walka o władzę. Nie jest to system spójny i jednolity – coraz bardziej się degeneruje, coraz bardziej musi dbać o siebie, o sprawy wewnętrzne. Ja to porównuje do schyłkowego okresu stalinizmu, co do zasad postępowania - stwierdził w rozmowie z dziennik.pl.

Co to oznacza dla Polski?

Płk Matysiak skomentował, jak ta sytuacja może wpłynąć na bezpieczeństwo naszego kraju. Z punktu bezpieczeństwa Polski nie ma żadnej zmiany. Grupa Wagnera sama w sobie nie jest żadnym zagrożeniem dla Polski. Dodał, że "Grupa Wagnera nie jest bytem samodzielnym". To nie jest "państwo w państwie” - wskazał.

Obecnie widzimy doniesienia medialne, że ponoć dochodzi do negatywnych reakcji na śmierć Prigożyna członków Grupy Wagnera na terenie Rosji i Białorusi. Uważam, że Grupa Wagnera zostanie spacyfikowana i rozbita. Część zostanie poddana kontroli i tyle. Aktywa zostaną przejęte zapewne przez ludzi powiązanych z ministerstwem obrony Rosji - dodał płk Matysiak.

Łukaszenka zagrożony? "On sobie z tym poradzi"

Dopytywany, co obecna sytuacja może oznaczać dla białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, odpowiedział: Dla Łukaszenki to nie ma żadnego znaczenia. On sobie z tym poradzi. Jest zabezpieczony przez Rosjan. Zaznaczył, że Wagnerowców na Białorusi jest ok. 5 tysięcy osób. Oni nie są zainteresowani działaniem na Białorusi przeciwko Łukaszence - podsumował.