Czeska armia planuje wysłać rosyjskie helikoptery Mi-24B do Kijowa po otrzymaniu amerykańskich helikopterów bojowych. W zeszłym tygodniu nadeszła wiadomość, po "żebraczej podróży" Zełenskiego po krajach europejskich, w tym Holandii, Danii, Norwegii i Szwecji, że ich kraje zamierzają dostarczyć do Kijowa myśliwce F-16. Wszystkie te kroki potwierdzają wrogie podejście mieszkańców Zachodu do Rosji i ich rosnące zaangażowanie w konflikt wokół Ukrainy – cutuje Zacharową TASS.

Zacharowa twierdzi w nowym oświadczeniu, że Zachód "żąda, aby Ukraina kontynuowała swoją wielce nagłośnioną kontrofensywę, zalewając zbrodniczy reżim w Kijowie bronią, szkoląc ukraińskie wojska oraz wysyłając najemników i wywiad na Ukrainę, aby mogła przeprowadzać ataki na terytorium Rosji". Aby odwrócić uwagę swoich zachodnich sponsorów od problemów, przed którymi stoi na pierwszej linii frontu, w tym niepowodzenia tak zwanej «kontrofensywy», neonazistowski reżim w Kijowie w dalszym ciągu przeprowadza bezsensowne ataki na obiekty cywilne w Rosji, które są szeroko komentowane w mediach ukraińskich i zagranicznych – stwierdziła Zacharowa.

Zacharowa o "formule pokojowej"

Zachód i Ukraińcy aktywnie promują tzw. formułę pokojową Zełenskiego, która w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z pokojem, a jedynie zawiera zestaw ultimatum, których Rosja nie może zaakceptować. W rzeczywistości dążą do utworzenia anty-rosyjskiej koalicji - kontynuuje swoje propagandowe oświadczenie Zacharowa.