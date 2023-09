Stanowisko strony ukraińskiej pozostaje niezmienne: osłabienie części reżimu sankcyjnego wobec Rosji w zamian za przywrócenie umowy zbożowej będzie zwycięstwem rosyjskiego szantażu żywnościowego i zaproszeniem Moskwy do kolejnych fal szantażu - napisał rzecznik na Facebooku.

Jak dodał, wspólnota międzynarodowa powinna pracować nad tym, by Rosja wróciła do przestrzegania swoich zobowiązań, zamiast - poprzez ustępstwa - wzmacniać jej poczucie bezkarności i zachęcać do kolejnej agresji.

Nikołenko zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do kontynuowania eksportu zboża na rynki światowe zarówno w ramach tzw. inicjatywy czarnomorskiej, jak i innymi kanałami.

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ukraina powinna złagodzić swoje stanowisko negocjacyjne wobec Rosji w rozmowach w sprawie wznowienia porozumienia zbożowego.

Porozumienie zbożowe

Porozumienie zbożowe, zawarte przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ, obowiązywało od lipca 2022 do lipca 2023 roku, gdy z inicjatywy tej wycofały się władze w Moskwie. W kolejnych tygodniach rosyjskie wojsko zintensyfikowało ostrzał nadbrzeżnych miejscowości na Ukrainie, niszcząc cele cywilne, w tym infrastrukturę portową.