Pod jego komendą na Litwie służy obecnie około 150 żołnierzy Bundeswehry, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do około 500 - informuje we wtorek portal stacji n-tv.

W odpowiedzi na zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie i agresywne zachowanie Rosji, niemiecki rząd zobowiązał się do stałego stacjonowania na Litwie jednostki bojowej, gotowej do walki i zdolnej do samodzielnego działania - przypomniał portal.

Bundeswehra wkracza na Litwę. Berlin wysyła sygnał Moskwie

Brygada pancerna ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2027 roku. Planowana jest stała obecność do 5 tys. żołnierzy, przy czym główną bazą będzie kompleks koszarowy z poligonem wojskowym w Rudnikach, który dopiero ma powstać. Do czasu ukończenia projektu początkowo wykorzystywane będą tymczasowe rozwiązania w litewskich koszarach w pobliżu Wilna.

Jak zauważył portal stacji BR24, "Bundeswehra po raz pierwszy w swojej historii buduje brygadę bojową za granicą". Poprzez stałą obecność na Litwie "rząd niemiecki chce wysłać Moskwie sygnał odstraszający. W krajach bałtyckich wiele osób obawia się agresji Rosji".