Pomnik jest pomniejszoną kopią figury zdemontowanej 23 sierpnia 1991 r., tuż po upadku puczu twardogłowych komunistów. Obalenie pomnika Dzierżyńskiego, który wówczas stał przy wejściu do siedziby ówczesnego KGB na Łubiance, to jeden z najważniejszych symboli demokratycznych aspiracji Rosjan początku lat 90. W ceremonii wziął udział dyrektor SWR Siergiej Naryszkin. – Do końca pozostawał wierny ideałom dobra i sprawiedliwości – mówił o Dzierżyńskim.

W depeszy państwowej agencji TASS nie ma ani słowa o terrorze, który rozpętała kierowana przez niego Ogólnorosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka).

