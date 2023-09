W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że we wczesnych godzinach rannych 13 września wiele pocisków rakietowych uderzyło w stocznię Sewmorzawod w bazie morskiej rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu i trafione zostały przechodzące konserwację w suchych dokach okręt desantowy Mińsk i okręt podwodny klasy Kilo 636.3 Rostów nad Donem.

Reklama

Poważne straty Floty Czarnomorskiej

Jak wskazano, choć rosyjskie ministerstwo obrony bagatelizuje uszkodzenia okrętów, dowody z otwartych źródeł wskazują, że Mińsk prawie na pewno został funkcjonalnie zniszczony, a Rostów prawdopodobnie doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Wszelkie wysiłki zmierzające do przywrócenia okrętu podwodnego do służby prawdopodobnie potrwają wiele lat i będą kosztować setki milionów dolarów.

Reklama

"Istnieje realna możliwość, że skomplikowane zadanie usunięcia wraku z suchych doków wyłączy je z użytku na wiele miesięcy. Stanowiłoby to dla Floty Czarnomorskiej poważne wyzwanie w utrzymywaniu floty. Utrata Rostowa pozbawia Flotę Czarnomorską jednego z czterech okrętów podwodnych zdolnych do przenoszenia pocisków manewrujących, które odegrały ważną rolę w uderzeniu na Ukrainę i wzmocnieniu rosyjskiej siły na Morzu Czarnym i we wschodniej części Morza Śródziemnego" - napisano.