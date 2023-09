Wołodymyr Zełenski ma pojawić się przed Kongresem USA. Jak pisze "Daily Telegraph", ze strony Republikanów prezydent Ukrainy nie ma co liczyć na miłe i gościnne przyjęcie.

"Jesteśmy bankrutem"

Doceniam odwagę Zełenskiego, ale nie mamy pieniędzy. Jesteśmy bankrutem, a władze rozdają nasze pieniądze - mówi Tim Burchett z komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. Wtóruje mu Matt Gaetz, Republikanin z Florydy. Jedyne, co chcę usłyszeć od Zełenskiego to to, że zaczął oddawać nasze pieniądze - mówi polityk.

"Daily Telegraph" przypomina też, że przez twarde stanowisko Republikanów, prezydent Biden ma problemy z przepchnięciem pakietu pomocy dla Ukrainy, wartego ponad 2,5 miliarda dolarów.