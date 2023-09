Daniłow mówił to w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC. Podkreślał, że pociski ATACMS "będą używane wyłącznie do ochrony terytorium Ukrainy". Jak dodał Ukraina "ma umowy w tej sprawie z partnerami".

Naszym zadaniem jest uderzenie w rosyjskie obiekty wojskowe naszą własną bronią - podsumował Daniłow.

ATACMS dla Ukrainy

21 czerwca Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA przyjęła projekt rezolucji wzywającej rząd do przekazania ATACMS na Ukrainę.

ATACMS (Army Tactical Missile System) to amerykański operacyjno-taktyczny system rakiet balistycznych produkowany przez Lockheed Martin. System rakiet taktycznych, w zależności od modyfikacji, uderza w cele w odległości od 165 do 300 kilometrów. Jest to klasa pocisków ziemia-ziemia, charakteryzujących się nie tylko dalekim zasięgiem, ale również wysoką precyzją.