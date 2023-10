Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan skrytykował we wtorek władze USA za plany wysłania w region wschodniego Morza Śródziemnego grupy uderzeniowej z lotniskowcem USS Gerald Ford. Jego zdaniem może to doprowadzić do "masakry".

Co amerykański lotniskowiec zrobi w pobliżu Izraela, po co płynie? Co zrobią okręty i samoloty, które mu towarzyszą? Zniszczą Gazę, uderzając w tamtejsze obszary i zaczną dokonywać poważnych masakr? - pytał Erdogan na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem w Ankarze. Reklama Recep Tayyip Erdogan gotów mediować w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Ma pomysł... Zobacz również "To sprzeczne z prawami człowieka" Prezydent Turcji skrytykował także izraelską blokadę Strefy Gazy, twierdząc, że odcięcie prądu i wody do palestyńskiej enklawy jest sprzeczne z prawami człowieka. Erdogan ponowił także wcześniejszą deklarację, że Turcja jest gotowa pośredniczyć w rozmowach między siłami izraelskimi i palestyńskimi, aby doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję