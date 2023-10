Całujemy ręce tych, którzy zaplanowali atak na syjonistyczny reżim - mówił w telewizji najwyższy duchowy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei - podaje Reuters. To trzęsienie ziemi zniszczyło krytyczną infrastrukturę, której łatwo nie da się naprawić. Syjonistyczny reżim może za to winić tylko swoje działania - dodał.

Reklama

Chamenei ostrzega Izrael

Jednocześnie ostrzegł Izrael przed odwetowymi uderzeniami na Strefę Gazy. One doprowadzą do jeszcze większego wylewu gniewu - mówił. Okupanci będą pokazywać się jako ofiary. To błędna kalkulacja, która skończy się jeszcze większą katastrofą"- podsumował.

Reklama

W ataku Hamasu na Izrael zginęło około 900 obywateli tego kraju, a ponad 2600 zostało rannych. W odwetowych atakach Izraela zginęło przynajmniej 680 Palestyńczyków, a 3720 zostało rannych.