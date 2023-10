Wcześniej w środę portal radia RMF FM informował o awarii, jednego z przeznaczonych do ewakuacji Polaków z Izraela, samolotów C-130 Hercules.

W przekazanym PAP komunikacie, Dowództwo Generalne poinformowało, że usterka została naprawiona, a samolot jest gotowy do kontynuowania ewakuacji. "W jednym z samolotów C-130 Hercules w czasie wykonywania zadań podczas operacji pk. NEON doszło do drobnej usterki poszycia w okolicach statecznika. Usterka została naprawiona w ciągu kilku godzin, a samolot jest gotów do kontunuowania operacji NEON" - napisano

Ewakuacja Polaków

Chcę zapewnić, że będziemy tak długo prowadzić akcję ewakuacyjną jak długo polscy turyści będą zainteresowani tą formą powrotu do naszego kraju. Już uruchomiliśmy most ewakuacyjny korzystając ze współpracy z Grecją. Na Krecie jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Awiwu, potem w drugą stronę z Tel Awiwu do Krety, a następnie do Polski. Zamierzamy zmaksymalizować możliwość ewakuacji i skrócić czas oczekiwania na pomoc - mówił Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej.