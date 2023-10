Kongresmeni z obu partii, którzy opowiadają się za dalszym wspieraniem Ukrainy, zasugerowali takie rozwiązanie, by przełamać opór rosnącej grupy przeciwników tej pomocy z Partii Republikańskiej – poinformowała stacja, powołując się na anonimowe źródło w administracji i dwóch proukraińskich kongresmenów.

Pomoc dla Izraela i Ukrainy

Grupa konserwatystów stanowczo sprzeciwia się przeznaczeniu kolejnej partii funduszy dla broniącej się przed Rosją Ukrainy, natomiast pomoc dla Izraela po ataku bojowników palestyńskiego Hamasu najpewniej nie napotka takiego oporu w Kongresie.

Dlatego Biały Dom dyskretnie rozważa związanie obu tych spraw – przekazało źródło w administracji, przyznając, że ostateczna decyzja będzie należała do Kongresu.

Oba (państwa, Izrael i Ukraina - PAP) są ważne i jesteśmy wystarczająco dużym, ekonomicznie żywotnym i prężnym krajem, aby móc wspierać oba– mówił w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

24 miliardy dolarów dla Ukrainy

Według prezydenta Bidena na dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy potrzebne będą 24 miliardy dolarów, tymczasem w uchwalonym w zeszłym tygodniu amerykańskim prowizorium budżetowym brak jest jakichkolwiek środków dla Kijowa.

NBC zaznacza, że istnieje szeroki ponadpartyjny konsensus zarówno co do dalszej pomocy dla Ukrainy, jak i co do konieczności wsparcia Izraela. Obie te kwestie silnie popierają Demokraci i w znacznym stopniu również Republikanie.

Popieram przekazanie Izraelowi zasobów, których potrzebuje, by bronić się przed tymi okropnymi atakami terrorystycznymi Hamasu, wymierzonymi w niewinnych cywilów, a także popieram przekazywanie Ukrainie pomocy w tym krytycznym momencie. To moment, w którym amerykańskie przywództwo ma znaczenie – powiedział członek Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej Ro Khanna.

Narastający opór Republikanów

Jednak – jak podkreśla NBC – w ostatnich miesiącach powiększyła się grupa Republikanów w Izbie Reprezentantów, którzy popierają zakaz wszelkiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. W lipcu było ich 70, a we wrześniu – już 93.

Były spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy odmówił w poniedziałek odpowiedzi na pytanie, czy pomoc dla Izraela mogłaby być częścią pakietu finansowania dla Ukrainy i bezpieczeństwa granic. Niczego jeszcze nie widziałem – oznajmił, pytając jednak przy tym, dlaczego pomoc dla Izraela miałaby być "zakładnikiem czegoś innego".

Biały Dom ocenia, że pomoc dla Izraela nie wpłynie na możliwość wspierania Ukrainy, między innymi dlatego, że oba te kraje używają różnych rodzajów obrony przeciwlotniczej, więc nie konkurują o dokładnie ten sam rodzaj pomocy wojskowej – przekazał NBC urzędnik administracji.