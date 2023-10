Zdaniem Pistoriusa (SPD), skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojny Rosji z Ukrainą odczuć może też społeczeństwo niemieckie. Musimy przyzwyczaić się do myśli, że w Europie może grozić wojna – podkreślił minister w programie ZDF „Berlin Direkt”.

"Niemcy muszą nastawić się na defensywę"

Niemcy muszą nastawić się na defensywę; dotyczy to zarówno Bundeswehry, jak i społeczeństwa. Musimy być gotowi do wojny – dodał minister, zapewniając, że Niemcy robią wszystko co możliwe, aby w konflikcie bliskowschodnim nie doszło do dalszej eskalacji.

Pistorius odrzucił przy tym zarzuty, że rząd federalny zbyt wolno wprowadza zmiany, związane z tzw. punktem zwrotnym Bundeswehry. Nie da się tego dokonać już szybciej – ocenił i wyjaśnił, że od początku wojny Rosji z Ukrainą nie tylko utworzono specjalny fundusz dla Bundeswehry o wartości 100 mld euro, ale dokonano zmian w jej strukturach.

Minister przyznał, że armia była przed długi czas zaniedbywana. Wszystkiego, co przez 30 lat zepsuto i zniszczono, nie da się naprawić w 19 miesięcy – podkreślił, zapewniając jednocześnie, że „pod koniec tej dekady Niemcy znajdą się w zupełnie innym położeniu”.