Pistorius przemawiał w czwartek na konferencji poświęconej bezpieczeństwu i nie szczędził cierpkich słów pod adresem PVV. Pistorius powiedział m.in., iż partia Wildersa jest "prorosyjska, antyeuropejska i przeciw Kijowowi".

Reklama

Szef niemieckiego resortu obrony zaznaczył, że widzi podobieństwa między PVV a Alternatywą dla Niemiec (AfD). - Mamy też taką partię w Niemczech, która chce śmierci UE, która chce opuścić NATO, która jest przyjazna Putinowi i która chce zaprzestać wspieranie Ukrainy i zakończyć sankcje wobec Rosji – dodał Pistorius.

20 mld euro tylko na amunicję

Polityk udzielił również obszernego wywiadu holenderskiemu dziennikowi "NRC". Podkreśla w nim, że wygranie wojny nie jest wyłącznie sprawą Ukraińców, ale "leży to w naszym własnym interesie". Pistorius powiedział też niderlandzkiej gazecie, że Niemcy zamierzają wydać do 2030 r. co najmniej 20 mld euro na samą amunicję. - Musimy zrobić więcej dla własnego bezpieczeństwa - podkreślił.