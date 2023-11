Cameron został premierem w maju 2010 roku po poprowadzeniu Partii Konserwatywnej - po 13 latach w opozycji - do wygranej w wyborach do Izby Gmin. Ustąpił ze stanowiska w lipcu 2016 roku, niespełna trzy tygodnie po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a we wrześniu 2016 roku zrezygnował także z mandatu poselskiego.

Powołanie Camerona na stanowisko szefa dyplomacji jest z kilku powodów ogromną sensacją. Po pierwsze niezwykle rzadko zdarza się, by były premier obejmował później niższe rangą stanowisko, po drugie - od siedmiu lat nie udziela się czynnie w polityce i nie jest posłem, po trzecie - bo opowiadał się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE, podczas gdy premier Rishi Sunak za wystąpieniem.