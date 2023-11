Jimmy Iovine oskarżony o molestowanie

Jimmy Iovine, współzałożyciel Interscope Records i marki słuchawek Beats, został oskarżony o wykorzystywanie seksualne i molestowanie przez kobietę, której dane nie zostały ujawnione - informuje "Guardian".

Według dokumentów sądowych kobieta "ucierpiała w wyniku wykorzystywania seksualnego, przymusowego dotykania i poddania się molestowaniu seksualnemu i odwetowi z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych w sierpniu 2007 r. […]". Kobieta ta domaga się zadośćuczynienia w postaci odszkodowania.

Rzecznik Iovine'a powiedział magazynowi "Variety", że jest "dość zszokowany i zaskoczony rzekomym roszczeniem". Taka sytuacja, zdaniem rzecznika Iovine'a, zdarza się po raz pierwszy. "Nikt nigdy nie wystąpił z takim roszczeniem przeciwko Jimmy'emu Iovine'owi, ani nie skontaktowano się z nami, ani nie poinformowano nas o żadnej skardze ze strony kogokolwiek, w tym nieznanego powoda" - przekazał. Iovine ma 20 dni na odpowiedź na wezwanie lub 30, jeśli wezwanie nie zostanie mu dostarczone osobiście.

Kim jest Jimmy Iovine

70-letni Iovine jest jednym z najbardziej znanych producentów i potentatów w amerykańskim przemyśle muzycznym. Pracował jako inżynier przy albumach takich jak "Born to Run" Bruce'a Springsteena, awansując do roli producenta i kierując albumami m.in. Patti Smith czy Stevie Nicks. W 1990 r. założył wytwórnię Interscope, w ramach której nagrywali m.in. Tupac Shakur czy No Doubt.