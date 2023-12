Pacific Tsunami Warning Center wydało ostrzeżenie przed tsunami, które może zagrozić Filipinom, Indonezji, Palau i Malezji - poinformowała agencja AP, zaś japońskie służby meteorologiczne wydały alert dla terenów kraju leżących nad Pacyfikiem.

"Pierwsze fale mogą uderzyć przez północą"

Pierwsze fale mogą uderzyć przed północą, a spiętrzenia wody mogą utrzymywać się "godzinami" - poinformowały filipińskie służby sejsmologiczne.

"Nartychmiastowa ewakuacja"

Z kolei filipińska Agencja Sejsmologiczna Phivolcs wezwała mieszkańców wybrzeży w prowincjach Surigao Del Sur i Davao Oriental do "natychmiastowej ewakuacj" w głąb lądu. Ostrzegła też załogi łodzi rybackich, by pozostawały z dala od lądu. Fale tsunami zapoczątkowane sobotnim trzęsieniem ziemi mogą sięgnąć od 1 do 3 metrów powyżej poziomu morza w niektórych rejonach filipińskiego wybrzeża - podała agencja Reutera, powołując się na amerykański system ostrzegawczy.

Tsunami nie powinno przekroczyć jednego metra przy wybrzeżu Palau, wyspiarskiego państwa leżącego o około 800 kilometrów na wschód od Filipin. Ośrodki sejsmologiczne wydały ostrzeżenie przed tsunami, po tym jak w sobotę w rejonie wyspy Mindanao na Filipinach doszło do silnego trzęsienia ziemi (o magnitudzie 7,5) - podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne.

Co to jest tsunami?

Tsunami, czyliniszczycielskie fale oceaniczne są najczęściej wywoływane podwodnym trzęsieniem ziemi albo wybuchem wulkanu. W głębinach oceanu fale tsunami są często ledwo zauważalne, choć potrafią poruszać się z prędkością samolotu odrzutowego. Gdy docierają na płytkie wody w pobliżu lądu, wypiętrzają się nawet na kilkadziesiąt metrów.