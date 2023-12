W listopadzie 52 procent pociągów ICE i IC dotarło do celu punktualnie. Około 75 procent pociągów dalekobieżnych miało opóźnienie podczas przejazdu z powodu przejazdu przez co najmniej jedno miejsce budowy. Ze względu na ogromne zaległości w remontach, DB musiało w bieżącym roku znacząco zwiększyć zakres robót budowlanych – wyjaśnił rzecznik DB.

Remonty doprowadziły do chaosu na kolei w Niemczech

Zdaniem władz kolei, przyczyną największego od ośmiu lat spadku punktualności kolei dalekobieżnej jest przede wszystkim "krótkoterminowa działalność budowlana", która z roku na rok znacząco wzrasta.

W listopadzie 2023 roku liczba placów budowy na kolei wzrosła o 11 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z danych DB wynika także, że punktualność kolei pogorszyła się o 9 punktów procentowych w porównaniu z listopadem 2022 roku.

Jeszcze w styczniu 2023 roku 73,2 proc. pociągów przyjeżdżało punktualnie, ale już w połowie roku wartość ta spadła do 63,5 proc., aby w listopadzie osiągnąć obecny, najniższy poziom.

Ten brak punktualności nie jest zgodny z naszymi standardami, nie spełnia też wymogów, jakich słusznie oczekują od nas pasażerowie– przyznał rzecznik niemieckich kolei.

Potężne opóźnienia związane z opadami śniegu w Bawarii

W weekend do wzrostu problemów na kolei przyczyniła się dodatkowo pogoda, która szczególnie dała się we znaki w Bawarii. Z powodu obfitych opadów śniegu w sobotę nie funkcjonował główny dworzec kolejowy w Monachium. Ruch dalekobieżny w rejonie stolicy Bawarii został zawieszony. Sytuacja ta utrzymywała się do południa w niedzielę.