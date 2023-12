W tej chwili wiemy, że są trzy ofiary śmiertelne, ale nie znamy zakresu obrażeń osób przewiezionych do szpitali – napisał szeryf Kevin McMahill w poście na platformie X. Ta liczba może ulec zmianie, dodał. Nieznane są motywy strzelaniny.

Alarm na terenie uczelni

Na terenie kampusu ogłoszono alarm. Studenci i profesorowie z 30-tysięcznego kampusu zabarykadowali się w klasach i pokojach w akademikach. Policja z Las Vegas opublikowała na X informację, że podejrzany "został znaleziony i nie żyje" około 40 minut po opublikowaniu pierwszego ostrzeżenia.

W odpowiedzi na strzelaninę na kampusie Federalna Administracja Lotnicza wstrzymała wszystkie loty przylatujące na międzynarodowe lotnisko Harry'ego Reida. Uniwersytet znajduje się około 3 km na północ od lotniska.

Reakcja Białego Domu

Jak zauważyła CNN, kampus znajduje się zaledwie kilka kilometrów od miejsca masowej strzelaniny na festiwalu muzycznym Route 91 Harvest w 2017 roku. W masakrze zginęło wtedy co najmniej 58 osób, a setki zostało rannych. Według Reutersa, Biały Dom oświadczył, że monitoruje sytuację w Las Vegas. Z kolei wykładowca uczelni, na której doszło do strzelaniny prof. Vincent Perez w rozmowie z telewizją MSNBC mówił o ośmiu strzałach, które miały nastąpić "jeden po drugim". Gdy je usłyszeliśmy, wbiegliśmy do budynku i uświadomiliśmy sobie, że to prawdziwe strzały, a w kampusie jest strzelec - powiedział naukowiec.

Burmistrz Las Vegas: Strzelanina na uniwersytecie rozdziera serce

Na wydarzenia w Las Vegas zareagowała również burmistrz tego miasta Carolyn G. Goodman. Jak oceniła strzelanina na uniwersytecie "rozdziera serce".

Profesor strzelał na uniwersytecie w Las Vegas? "Bezskutecznie starał się o pracę"

Najbardziej zaskakująca, by nie powiedzieć szokująca, jest jednak informacja o tym, kim był podejrzany o otworzenie ognia na kampusie uniwersytetu w Las Vegas. Jak donosi agencja Associated Press, to… profesor, który bezskutecznie ubiegał się o zatrudnienia na tej uczelni. AP powołuje się na słowa funkcjonariusza organów ścigania.

RMF FM podaje z kolei, że do piątku wszystkie zajęcia na uniwersytecie zostały odwołane.