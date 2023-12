Portale "Jerusalem Post" i Times of Israel szeroko opisują wydarzenia z udziałem Brauna, który przy użyciu gaśnicy proszkowej zgasił świece w chanukii stojącej w polskim Sejmie.

Incydent w Sejmie

"Jerusalem Post" cytuje rabina społeczności Chabad Szaloma Ber Stamblera. - To niedopuszczalne, to nie może się nigdy powtórzyć. To hańba - powiedział rabin, dodając, że incydent wyglądał tak, jakby Braun chciał zakłócić dzień, w którym wiele osób cieszyło się po wyborze Donalda Tuska i wygłoszeniu expose w parlamencie.

Ludzie prosili go, by przestał, a kobieta, członkini społeczności żydowskiej, próbowała go powstrzymać. Dym z gaśnicy uderzył ją w twarz; wymagała potem pomocy medycznej. Robił to w bardzo brutalny sposób - dodał rabin Stambler.

"JP" zwraca uwagę, że wybryk opóźnił głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Tuska, a zachowanie Brauna potępiła nawet jego frakcja parlamentarna.

Reakcje na zachowanie Brauna

Times of Israel zacytował ambasadorów akredytowanych w Polsce. - Hańba. Polski poseł właśnie to uczynił. Kilka minut po tym, gdy świętowaliśmy tam Chanukę - napisał ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne na portalu X, dołączając film z szalejącym z gaśnicą Braunem.

Jestem oburzony okropnym antysemickim czynem popełnionym dziś przez jednego z polskich posłów - napisał z kolei ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Ostrzejszy w wypowiedziach był przewodniczący Konferencji Europejskich Rabinów Pinchas Goldschmidt: - Byliśmy dziś świadkami wydarzenia nacechowanego podżeganiem i antysemityzmem na najwyższym poziomie. Jeśli polski parlament nie potrafi zadbać o godność i bezpieczeństwo społeczności żydowskiej, to jak może zapewnić jej ochronę w sferze publicznej? Działania Brauna, jako członka skrajnie prawicowej partii, narażają życie członków społeczności żydowskiej i mogą potencjalnie prowadzić do dalszych ataków. Wzywam władze do wszczęcia dochodzenia w sprawie Brauna i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Nadszedł czas na działanie - powiedział Goldschmidt, cytowany przez "Jerusalem Post".