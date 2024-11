Przemysław Czarnek mówił na antenie radia Wnet o kandydaturze Karola Nawrockiego. Nazwał go swoim przyjacielem. Powiedział, że jeśli Nawrocki zostanie kandydatem PiS to wygra wybory prezydenckie. Ma wspaniałą rodzinę, jest świetnym prezesem IPN-u, jest prawym człowiekiem. Więc ma same zalety - wyliczał Czarnek.

Reklama

Czarnek o Morawieckim

Przemysław Czarnek wyraził swoje zdanie także na temat innych potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. Podkreślił, że Mateusz Morawiecki nie powinien być wskazany jako kandydat, ponieważ nie zyska poparcia całego elektoratu prawicowego, w tym Konfederacji. Mateusz Morawiecki nie będzie wskazany, bo gdyby był, to znaczy, że idziemy prosto na przegraną w wyborach prezydenckich - ocenił Czarnek.

Co ciekawe, według dziennikarzy RMF kandydaturę Karola Nawrockiego ma popierać były premier Mateusz Morawiecki, który w późniejszym etapie kampanii mógłby ewentualnie zastąpić prezesa IPN-u. Taki scenariusz brany jest pod uwagę, gdyby Nawrotki wypadł słabo sondażach i konfrontacjach z kontrkandydatami w trakcie debaty - twierdzi RMF.

Reklama

Kandydat PiS. Sprzeczne informacje

Dwa dni temu Ryszard Terlecki poinformował, że jest już tylko dwóch kandydatów PiS: Czarnek i Nawrocki. Wczoraj Rafał Bochenek napisał, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji w tej sprawie. "W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naszego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich, a także licznymi publikacjami medialnymi pragnę przekazać, iż nie zapadła w tej sprawie ŻADNA decyzja" - napisał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek we wpisie na platformie X.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną