"Jesteśmy blisko z naszymi braćmi i siostrami, którzy cierpią z powodu wojny" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Wigilię. Zachęcał do tego, by pomyśleć o Palestynie, Izraelu i Ukrainie. Apelował, by nie mylić świąt Bożego Narodzenia z konsumpcjonizmem i zalecał prostotę oraz dzielenie się z potrzebującymi.