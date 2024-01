Księżna Kate, małżonka księcia Williama, który jest następcą brytyjskiego tronu, przeszła operację brzucha we wtorek. Według informacji przekazanych przez Pałac Kensington w środę, spędzi od 10 do 14 dni w szpitalu. Dodano również, że nie jest prawdopodobne, aby wróciła do swoich obowiązków publicznych przed świętami Wielkanocnymi.