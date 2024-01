Wielu emerytów na całym świecie, także z Polski, decyduje się spędzić emeryturę w innym kraju. Przemawiają za tym często takie czynniki jak lepsze warunki życia, zarówno pod względem opieki zdrowotnej, infrastruktury, jak i ogólnego standardu życia, rodzina, która mieszka za granicą, klimat lub świadczenia emerytalne. Wyjazd na emeryturę do innego kraju często wiąże się też z wyzwaniami, takimi jak dostosowanie się do nowej kultury, języka czy systemu opieki zdrowotnej. Mimo to wiele kierunków przyciąga emerytów swoim klimatem i malowniczością.

Dla przykładu, w 2022 r. aż 371 585 emerytów włoskich mieszkało za granicą, z czego 48 proc. to mężczyźni, a 52 proc. kobiety. Włosi najczęściej migrowali do Niemiec, Szwajcarii, Kanady, Australii i Francji. W przypadku Polski krajem do którego ZUS wysyła najwięcej emerytur są Niemcy. Do Niemiec w ciągu pierwszej połowy 2022 r. przetransferowano w sumie 236 071 400 zł (kwota przeciętnej emerytury wysłanej do Niemiec wynosiła 1557,33 zł. Poza tym emerytury wysyłane są również z Polski do Holandii, Irlandii i na Maltę. W jakich krajach można cieszyć się emeryturą w 2024 roku? Gdzie mieszkać na emeryturze?

Global Retirement Index - co to takiego?

Global Retirement Index bada czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo emerytalne i dostarcza narzędzi do porównania najlepszych praktyk w polityce emerytalnej w różnych krajach.

W corocznym rankingu Global Retirement Index oceniono kilka czynników: krystalicznie czyste morze, wymarzone panoramy, rajskie plaże, ale także jakość życia, opieki zdrowotnej, koszty mieszkania i codziennego życia, a także wszelkie korzyści dla obcokrajowców i świadczenia emerytalne. Wśród badanych parametrów indeks uwzględnia również stabilność gospodarczą i polityczną kraju, jakość infrastruktury i możliwość dostępu do internetu. Jak co roku, magazyn International Living opublikował swój ranking najlepszych miejsc do cieszenia się emeryturą. Gdzie jest najlepsze miejsce do życia pod koniec życia zawodowego?

Kolumbia

Do Kolumbii przybywa wielu obcokrajowców, zwłaszcza Amerykanów. Powodem w ich przypadku jest najczęściej korzystny kurs wymiany dolara. Ten kraj, położony na północnym krańcu Ameryki Południowej, ma szczególny mikroklimat i niskie koszty utrzymania. Doceniana jest tu przede wszystkim dobra i tania opieka medyczna oraz życzliwość mieszkańców. Mając do dyspozycji ok. 4200 zł miesięcznie łatwo jest mieszkać w miastach takich jak Manizales, Bogota czy Pereira. Znajomość hiszpańskiego jest zdecydowanie wskazana, ponieważ prawie nikt nie mówi tam po angielsku.

Francja

"Jeśli szukasz nieskomplikowanej i bezstresowej emerytury to Francja jest miejscem dla Ciebie" - czytamy w raporcie. Dzięki swojemu stylowi życia, doskonałym świadczeniom zdrowotnym i socjalnym oraz klimatowi przyjaznemu emigrantom Francja znalazła się wysoko na listach emerytów, którzy chcą wyemigrować. Szczególnie doceniany jest tu system opieki zdrowotnej. Koszty życia zaś, poza wyjątkami takimi jak Paryż czy Lazurowe Wybrzeże gdzie jest dość drogo, również są przystępne. Dom w Dordogne można kupić za mniej niż 800 tys. zł.

Malezja

Kolejnym krajem w rankingu "najlepszych krajów na emeryturę" jest Malezja. Według International Living, ten południowo-wschodnioazjatycki kraj, oferuje swoistą mieszankę "udogodnień pierwszego świata" oraz stosunkowo niskich kosztów utrzymania. Dodatkowo oferuje fascynującą perspektywą dla tych, którzy szukają relaksującego i egzotycznego życia z dala od zgiełku Ameryki Północnej, Europy czy Australii.

Niskie koszty to jeden z głównych argumentów przemawiających na korzyść Malezji. Przykładowo, za mieszkanie z trzema sypialniami na plaży w Penang trzeba zapłacić tylko 3600 zł miesięcznie. Opieka medyczna jest również na dobrym poziomie.

Grecja

Grecy są uważani za bardzo otwartych na emigrantów. Istnieje nawet słowo philoxenia, które oznacza dobre nastawienie do obcokrajowców. "Według szacunków koszt mieszkania w Grecji jest nawet o 75 proc. niższy niż w Stanach Zjednoczonych" – czytamy w raporcie. Dużym plusem jest także dobra opieka zdrowotna.

Hiszpania

Kraj ten przekonuje słonecznym klimatem – jest tu od 300 do 320 słonecznych dni w roku, stylem życia pełnym relaksu. By cieszyć się komfortowym życiem potrzeba ok. 8 tys. zł miesięcznie. Za to Hiszpania oferuje solidny system opieki zdrowotnej, według autorów raportu - "jeden z najlepszych na świecie". Ponadto, jak zauważa magazyn International Living, "owoce i warzywa, które składają się na dietę śródziemnomorską, są dostępne przez cały rok".

Panama

Sprzyjający klimat, brak huraganów i karaibskie plaże sprawiają, że także Panama jest idealnym krajem na emeryturę. Temperatury w ciągu dnia wynoszą średnio około 30 stopni, spadając do 20 w bezsłoneczne dni. System opieki zdrowotnej jest doskonały, a o samym kraju mówi się, że jest "najtańszy" w Ameryce Łacińskiej.

Kostaryka

Według International Living, to środkowoamerykański "klejnot", który przyciąga nie tylko emerytów, ale także rodziny z dziećmi i "cyfrowych nomadów". Stanowi tropikalną oazę, w której codzienne życie współistnieje z naturą. Na dodatek Kostaryka oferuje przystępne koszty życia, pierwszorzędną opiekę zdrowotną i naturalne piękno.

Ponad 10 procent z ponad 5 milionów jej mieszkańców to ekspaci, a obcokrajowcy wciąż napływają. Kraj ten jest również uznawany na arenie międzynarodowej za swoje zaangażowanie w ochronę środowiska: około jedna czwarta jego terytorium jest chroniona przez parki narodowe i ostoje dzikiej przyrody.