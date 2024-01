Raport został opracowany na podstawie globalnej ankiety przeprowadzonej wśród tysięcy mieszkańców miast oraz spostrzeżeń ponad 100 podróżujących po całym świecie autorów i redaktorów Time Out. Ankietowani mieszkańcy miast zostali zapytani o jakość i ceny jedzenia, a także o dostęp do kultury i życia nocnego w ich mieście. Wyniki raportu skomentował m.in. dailymail.co.uk. Jakie są najlepsze miasta do życia? Zaskoczeń jest sporo.

1. Nowy Jork

Raport wskazuje, że Nowy Jork zajął upragnione 1. miejsce dzięki "scenom kulinarnym i kulturalnym, pięknu i wszystkiemu, co oferuje miasto czyniąc mieszkańców szczęśliwymi". Autorzy raportu wskazali, że Nowy Jork jest zdecydowanie miastem, w którym większość mieszkańców innych miast chciałaby mieszkać.

"Nowy Jork znalazł się na szczycie tegorocznej listy najlepszych miast na świecie zarówno pod względem jakości życia mieszkańców, jak i globalnej atrakcyjności dla odwiedzających" - czytamy w raporcie. "Miasto zostało najwyżej ocenione przez swoich mieszkańców we wszystkich dziedzinach, od jedzenia i picia po życie nocne, kulturę i piękno. Było też miejscem, które mieszkańcy miast z całego świata wybraliby, gdyby mogli przenieść się do dowolnego innego miasta - stwierdziło tak 15 procent respondentów z innych miast".

W raporcie czytamy, że wpływ na 1. pozycję Nowy Jork zawdzięcza m.in. wystawom w miejskich galeriach i światowej klasy muzeach i wydarzeniom organizowanym przez lokalną społeczność.

2. Kapsztad

Kapsztad zdobył 2. miejsce częściowo dzięki swojemu pięknemu wyglądowi. "Od Gór Stołowych po oszałamiające plaże na wybrzeżu - nietrudno zrozumieć, dlaczego każdy respondent stwierdził, że Kapsztad jest piękny" – czytamy w raporcie Time Out.

Docenione zostały także kultura i scena kulinarna tego południowoafrykańskiego miasta. "Miejska scena kulturalna uplasowała się najwyżej na świecie pod względem jakości - z licznymi studiami, galeriami i wydarzeniami publicznymi".

3. Berlin

"Powszechnie wiadomo, że berlińczycy lubią się bawić" - zaznacza Time Out. Wyniki ankiety to potwierdzają. Berlińskie życie nocne uzyskało imponującą ocenę 82 proc. "W tym roku mija 20 lat od powstania Monster Ronson's Ichiban Karaoke, czyli najbardziej znanego baru karaoke w Berlinie”. Z kolei ci, którzy szukają rozrywki za dnia mogą wybrać się na wycieczkę rowerową dzięki rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych i udać się do jednego z licznych miejskich parków.

4. Londyn

Time Out ujawnia, że respondenci ankiety w Londynie przyznali, że miasto ma reputację "nędzy i deszczu", ale – mimo to - życie w tym mieście sprawia, że czują się szczęśliwi. Jak twierdzą autorzy raportu, "musi to wynikać z wielu ciekawych rzeczy do robienia – odwiedzania bezpłatnych londyńskich muzeów i galerii, ogromnych parków i legendarnych pubów”.

5. Madryt

Madryt, według Time Out, "jest przyjaznym i tętniącym życiem miastem, które wyróżnia się autentycznością, wyjątkową gastronomią i tętniącą życiem kulturą". Autorzy raportu dodają, że w zeszłym roku Salmon Guru został uznany za jeden z najlepszych barów koktajlowych na świecie, a David Muñoz po raz kolejny został uznany za najlepszego szefa kuchni na świecie. Z kolei Royal Collections Gallery była jednym z najważniejszych projektów muzealnych w Europie”.

6. Miasto Meksyk

Time Out twierdzi, że Mexico City uzyskało wysokie wyniki ze względu na łatwość życia. Wszyscy lokalni respondenci ankiety uznali miasto za piękne, a większość stwierdziła, że jest tam szczęśliwa i że łatwo jest nawiązywać przyjaźnie. Swoje 6. miejsce Meksyk zawdzięcza także swojej gastronomii. "Miasto jest w czołówce tętniącej życiem rewolucji gastronomicznej, od uprawy grzybów w Tencui, japońskiej kawy w Panya i najlepszego mostka w Ahumados Pelican" – czytamy w raporcie.

7. Liverpool

Time Out zaznacza, że Liverpool uzyskał 89 proc. za przystępność cenową swojej sceny artystycznej i kulturalnej. Żadne inne miasto nie zdobyło takiego wyniku w raporcie. Przewodnik dodaje, że na fali organizacji Eurowizji w zeszłym roku, w 2024 roku miasto czeka wiele wydarzeń muzycznych, w tym "In The Park", którego gospodarzem jest uwielbiany lokalny piosenkarz i autor tekstów Jamie Webster we współpracy z Cream Classical.

8. Tokio

"Tokio jest z pewnością jednym z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych miast na świecie" - zauważa Time Out. "A w 2024 roku nie zwalnia tempa" – dodaje. Według autorów raportu, "całkowicie nowe muzeum sztuki cyfrowej teamLab Borderless jest jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń kulturalnych na świecie w tym roku, a nowe miejsce w Azabudai Hills mieści wiele nigdy wcześniej niewidzianych instalacji".

Tokio to także ośrodek światowej klasy gastronomii z najlepszymi restauracji na świecie takimi jak np. Gucci Osteria Massimo Bottury.

9. Rzym

Mieszkańcy Rzymu, jak donosi Time Out, wysoko oceniają jakość swoich restauracji, a w tym roku, jak czytamy w przewodniku, "to historycznie mięsożerne miasto otwiera coraz więcej restauracji roślinnych, by zaspokoić zmieniające się gusta”. W raporcie czytamy, że szczególnie warto wybrać się do "Buddy na dekadencki wegański brunch, Grezzo na bezmleczne lody i nowej wegańskiej cukierni Julietta". Innym, niekwestionowanym walorem miasta jest, oczywiście, architektura. "Respondenci ankiety zgodzili się, że ich miasto jest piękne, co nie jest zaskoczeniem, gdy majestatyczne Koloseum, misternie rzeźbiona Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie i Panteon są tłem ich codziennego życia" – czytamy w raporcie.

10. Porto, Portugalia

Porto jest – zdaniem respondentów - jednym z najbardziej romantycznych miast, a 82 proc. mieszkańców twierdzi, że "łatwo jest znaleźć miłość w mieście". W przewodniku czytamy: "Czy jest lepszy sposób na romantyczną randkę niż kieliszek vinho w tej stolicy wina?". Odwiedzający mają do dyspozycji hotele winiarskie takie jak The Yeatman. Mogą delektować się kieliszkiem wina i przekąską w stylowych winiarniach, takich jak Genuíno lub dowiedzieć się wszystkiego o tym napoju w World of Wine.

Poniżej przedstawiamy listę kolejnych 40 miast, które znalazły się w rankingu. Niestety, nie znalazło się w nim żadne miasto z Polski.

11. Paryż

12. Bombaj

13. Lizbona

14. Chicago

15. Manchester

16. São Paulo, Brazylia

17. Los Angeles

18. Amsterdam

19. Lagos

20. Melbourne

21. Neapol

22. Singapur

23. Miami

24. Bangkok

25. Lima, Peru

26. Budapeszt

27. Pekin

28. Dubaj

29. Montreal

30. Glasgow

31. Sydney

32. Buenos Aires

33. Kuala Lumpur, Malezja

34. Manila, Filipiny

35. Seul, Korea Południowa

36. Hanoi, Wietnam

37. San Francisco

38. Barcelona

39. Abu Zabi

40. Nowy Orlean

41. Filadelfia

42. Austin

43. Boston

44. Akra, Ghana

45. Marsylia

46. Tajpej, Tajwan

47. Stambuł

48. Osaka

49. Hong Kong

50. Vancouver