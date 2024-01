Jak powiedział Kirby w Białym Domu, Huti wystrzelili trzy rakiety w kierunku dwóch statków. - Jedna rakieta chybiła o jakieś 200 kilometrów, a dwie kolejne zostały zestrzelone przez niszczyciel US Navy - powiedział. - Oczywiście to pokazuje, że oni wciąż zamierzają przeprowadzać te ataki, co oznacza, że oczywiście wciąż musimy chronić przed nimi statki - dodał.

Według komunikatu Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) zamieszczonego w mediach społecznościowych obiektem ataku ze strony wspieranej przez Iran bojówki był amerykański kontenerowiec M/V Maersk Detroit przepływający przez Zatokę Adeńską.

Nie było żadnych zgłoszonych obrażeń ani szkód na statku - oznajmił CENTCOM.