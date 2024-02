Viktor Orban, jak mówił na antenie TOK FM Włodzimierz Cimoszewicz, chce, by 50 miliardów euro, wydawać w ratach rocznych. I co roku oceniać, jak Kijów te fundusze wydaje. To sprytny plan, który ma dać Budapesztowi możliwość nacisku na Wspólnotę. Będzie co roku powtarzał swój szantaż, domagając się wypłacania pieniędzy, które są zablokowane dlatego, że na Węgrzech jest korupcja i problemy z praworządnością - stwierdził Cimoszewicz.

"Orban jest niestety skuteczny"

Europoseł przyznał jednak, że choć Orban jest dosyć sprytny i niestety skuteczny w wymuszaniu ustępstw, to jednak spodziewa się załatwienia sprawy pieniędzy dla Ukrainy.

Węgry blokują pomoc od grudnia

Węgry blokują pomoc dla Ukrainy od grudnia - Orban zawetował wtedy pakiet 50 miliardów euro do 2027. Budapeszt wcześniej też powstrzymał wypłatę 500 milionów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.