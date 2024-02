Władimir Putin stwierdził, że urzędujący prezydent USA jest lepszy.

Putin woli Bidena

Biden jest bardziej doświadczoną, przewidywalną osobą. Jest politykiem starej szkoły. Ale będziemy współpracować z każdym przywódcą Stanów Zjednoczonych, który cieszy się zaufaniem narodu amerykańskiego - ocenił Putin w wywiadzie dla telewizji Rossija 1.

Reklama

Zapytany o spekulacje na temat problemów zdrowotnych Bidena, Putin odparł, że "nie jestem lekarzem i nie uważam za stosowne komentowanie tego".

Zaznaczył jednocześnie, że uważa politykę administracji Bidena za błędną.

Putin komentuje słowa Trumpa

Zapytany o sobotnie oświadczenie Trumpa, w którym powiedział, że pozwoli Rosji robić, co chce, z krajami członkowskimi NATO, które są "opóźnione" w przeznaczaniu 2% produktu krajowego brutto na obronę, Putin odpowiedział, że to do USA należy określenie swojej roli w sojuszu.

Putin zauważył, że oświadczenie Trumpa było zgodne z jego polityką podczas pierwszej kadencji, kiedy zachęcał sojuszników NATO w Europie do zwiększenia wydatków na obronę.

Komentarz po wywiadzie z Carlsonem

Zapytany o wrażenia z zeszłotygodniowego wywiadu z Tuckerem Carlsonem, Putin powiedział, że spodziewał się, że dziennikarz będzie bardziej agresywny.

Myślałem, że będzie zachowywał się agresywnie i zadawał ostre pytania. Nie tylko byłem na to przygotowany, ale chciałem tego, bo dałoby mi to możliwość odpowiedzi w ten sam sposób - powiedział Putin.

Prezydent Rosji powiedział, że jest zaskoczony, że Carlson nie przeszkadzał mu w wypowiadaniu się.Szczerze mówiąc nie jestem usatysfakcjonowany tym wywiadem - dodał Putin.