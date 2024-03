Prokremlowskie kanały na Telegramie rozpowszechniają zdjęcia z ćwiczeń obrony cywilnej Ukrainy, twierdząc, że są to przygotowania do rekrutacji nastoletnich dziewcząt do ukraińskiej armii - twierdzi ukraińska agencja Ukrinform. O komentarz poproszono przedstawicieli 119. Samodzielnej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, który - według fałszywych doniesień - miałby planować sformowaniu całego batalionu bojowniczek w wieku od 19 do 30 lat.