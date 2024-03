Jednostka rosyjska miała zostać trafiona u wybrzeży okupowanego Krymu. Użytkownicy sieci społecznościowych piszą, że stało się to niedaleko miasta Kercz na wschodzie półwyspu, skąd prowadzi most przez Cieśninę Kerczeńską do Rosji. Most był wyłączony z ruchu przez kilka godzin.

Informację o uszkodzeniu okrętu podał między innymi portal Ukrainska Prawda. "Według źródeł Ukrainskiej Prawdy za tą operacją specjalną stoi Główny Zarząd Wywiadu" – napisano. "Wszystkie inne szczegóły i dalszy los okrętu jest ustalany" – dodał portal.