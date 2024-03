Ofensywa na Rafah

Benjamin Netanjahu spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Po spotkaniu izraelski premier opublikował w mediach społecznościowych film, w którym deklaruje, że Izrael będzie kooperować ze Stanami Zjednoczonymi nad poprawą sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Zastrzega jednak, że ofensywa na Rafah musi dojść do skutku, bo tylko w ten sposób można ostatecznie pokonać Hamas.

Powiedziałem mu (Blinkenowi -red.), że bardzo doceniam fakt, że przez ostatnie pięć miesięcy wspólnie stawialiśmy czoła Hamasowi - powiedział Netanjahu.

Nie mamy innej możliwości pokonania Hamasu niż wejście do Rafah i wyeliminowanie pozostałych batalionów na miejscu. Powiedziałem mu też, że zrobimy to ze wsparciem Ameryki, ale jeśli będzie potrzeba, zrobimy to sami- dodał izraelski premier.

"Cynizm". Blinken o zablokowanej rezolucji

Ofensywa militarna na Rafah może zabić więcej cywili. Niesie ryzyko większego zamieszania przy dostarczaniu pomocy humanitarnej. Niesie ryzyko dalszego wyizolowania Izraela na świecie i podminowania bezpieczeństwa i pozycji kraju - powiedział Antony Blinken po spotkaniu z Netanjahu.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że rozmowy z przedstawicielami rządu Izraela były "szczere".

Blinken odniósł się również do odrzuconej rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy, nazywając zablokowanie jej przez Rosję i Chiny przejawem "cynizmu".

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy między Izraelem a Hamasem trwa od 7 października 2023 roku. Wojnę rozpoczął najazd Hamasu na południe Izraela. W ataku zginęło 1200 osób i 250 zostało porwanych.

W wyniku wojny według danych ONZ 35 proc. budynków w Strefie Gazy zostało zniszczonych, a ponad 32 tys. osób, w większości cywili, poniosło śmierć. Ludność cywilna w Strefie Gazy głoduje i znajduje się w tragicznej sytuacji humanitarnej.