W dzielnicy Nor Nork w stolicy Armenii Erywaniu uzbrojeni ludzie zaatakowali komisariat policji. Napastnicy, którzy wtargnęli na komisariat mogą należeć do Bojowego Bractwa. Dwaj z nich, którzy zostali ranni, trafili do szpitala. Trzeci zostałzatrzymany przez policjępo krótkim starciu.