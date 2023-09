W konsekwencji wydarzeń na Ukrainie możliwości Rosji uległy zmianie. W tej sytuacji naszą strategią powinno być dążenie do maksymalnego zmniejszenia zależności od innych (państw). Chcemy mieć niezależny, suwerenny kraj, ale musimy uniknąć znalezienia się w centrum starć między Zachodem i Wschodem, Północą i Południem. Nie może dojść do sytuacji, w której Armenia stanie się (czyimś) pośrednikiem. To niedopuszczalne - zadeklarował w środę szef armeńskiego rządu.

"Zasady współpracy nie przystają już do rzeczywistości"

W opinii Paszyniana zasady dotychczasowej współpracy sojuszniczej Armenii z Rosją nie przystają już do rzeczywistości. Model, w którym mamy problemy z naszymi sąsiadami i musimy zapraszać innych, by nas chronili - nie ma znaczenia, kim są ci inni - jest bardzo ryzykowny - zauważył rozmówca Politico. Jeśli chcemy mieć trwałą, wieczną państwowość, przede wszystkim musimy podjąć bardzo poważne kroki i zainwestować bardzo poważne wysiłki w uregulowanie naszych relacji z sąsiednimi państwami - podkreślił Paszynian.

Należąca do kontrolowanej przez Kreml Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a także skonfliktowana z sąsiednim Azerbejdżanem Armenia pozostawała dotychczas krajem uzależnionym od Rosji w dziedzinie bezpieczeństwa. W ostatnich tygodniach władze w Erywaniu zaczęły jednak dystansować się od Moskwy. Polityka mojego państwa, polegająca wyłącznie na Rosji w kwestii gwarancji bezpieczeństwa, była strategicznym błędem - oznajmił Paszynian na początku września. Jego zdaniem Moskwa nie była w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Erywania i jest w trakcie wycofywania się ze swojej dotychczasowej roli w regionie Kaukazu Południowego.

Nieprzyjazny krok

"Wyrażamy skrajne niezadowolenie z powodu ostatnich uwag armeńskich władz, wygłaszanych publicznie (pod naszym adresem)" - przyznały źródła w resorcie spraw zagranicznych Rosji, cytowane 4 września przez rządowe media tego kraju. Cztery dni później ambasador Armenii został wezwany do rosyjskiego MSZ w geście protestu przeciwko, jak określono, "nieprzyjaznym krokom" Erywania wobec Moskwy. Rosja pozostanie w kontakcie z Erywaniem i Baku i nadal będzie wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.

Ćwiczenia Eagle Partner 2023

5 września resort obrony Armenii zapowiedział, że w dniach 11-20 września w tym kraju odbędą się międzynarodowe ćwiczenia Eagle Partner 2023 z udziałem wojsk USA. 8 września portal Ukrainska Prawda powiadomił, że władze w Erywaniu - po raz pierwszy od lutego 2022, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazały Kijowowi pomoc humanitarną.

Napięcia między Armenią a Azerbejdżanem nasiliły się na początku lipca, kiedy Baku pod różnymi pretekstami zamknęło ruch w korytarzu laczyńskim, jedynej drodze łączącej Górski Karabach z Armenią. Blokada doprowadziła do poważnego kryzysu humanitarnego w enklawie, zamieszkanej głównie przez Ormian, którzy zaczęli skarżyć się na niedobory żywności i lekarstw oraz częste przerwy w dostawie prądu. 9 września Armenia i Azerbejdżan zdołały wypracować porozumienie dotyczące odblokowania korytarza laczyńskiego - podała agencja Armenpress. Władze w Baku potwierdziły osiągnięcie konsensusu w tej sprawie.