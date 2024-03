Podczas przemówienia do wyborców w Karolinie Północnej, Joe Biden podkreślił plan zwiększenia podatku dochodowego dla osób o wysokich dochodach z 8,2 proc. do 25 proc. Przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat mogłoby to przynieść dodatkowe 400 miliardów dolarów.

Biden o Putinie: Rzeźnik

Wyobraźcie sobie, co moglibyśmy z tym zrobić. Moglibyśmy fundamentalnie obciąć deficyt federalny. Moglibyśmy upewnić się, że jest opieka domowa. Moglibyśmy zrobić tak wiele rzeczy konsekwentnych, w tym w końcu upewnić się, że zajmiemy się Ukrainą przed tym rzeźnikiem Putinem– mówi Biden.

Joe Biden już wcześniej określił Putina jako rzeźnika. W lutym Biden podczas zbiórki pieniędzy w San Francisco nazwał Władimira Putina dodatkowo "szalonym su*****em". Kreml nazwał te słowa "haniebnymi".

Nowe sankcje

Joe Biden ogłosił pod koniec lutego pakiet nowych sankcji przeciwko Rosji. Mają one uderzyć we Władimira Putina i jego najbliższych współpracownikach.

Wprowadzone sankcje mają być wymierzone w osoby odpowiedzialne za uwięzienie Aleksieja Nawalnego, ale też związane z przemysłem obronnym.