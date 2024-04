Ministrowie obrony Niemiec i Francji Sebastien Lecornu i Boris Pistorius podpisali porozumienie dotyczące wspólnej produkcji nowoczesnego lądowego systemu bojowego - informuje portalDeautsche Welle.

Main Ground Combat System - czym jest?

To projekt rozpoczęty w 2017 roku przez Niemcy i Francję, którego celem jest zastąpienie obecnych czołgów podstawowych Leopard 2 i Leclerc. Prace zaczął francusko-niemiecki zespół omawiający wstępne warunki podjęcia współpracy. Połączono dwie firmy produkujące czołgi, tj. Nexter Systems SA (producent Leclerca) i KMW (współproducent Leoparda 2).

To wydarzenie to nie tylko wielki przełom. Planuje się, że do roku 2035 zastąpi on te pojazdy w armiach obu krajów.

Czołg przyszłości - "skok o pokolenia"

Minister obrony Francji zachwala MGCS twierdząc, że to "skok o pokolenie" w dziedzinie technologii.

Pistorius powiedział, że "nie ma wątpliwości, że projekt zdobędzie poparcie większości w niemieckim Bundestagu".