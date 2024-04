W szkole nie ma już bezpośredniego zagrożenia – zapewniła w rozmowie z agencją Reutera dyrektorka placówki Sari Laasila.

Rzecznik policji powiedział, że rannych przewieziono do szpitala. Jak dodano, zarówno ranni, jak i domniemany sprawca mają 13 lat.

Motywy agresora są jeszcze nieznane

Do strzelaniny doszło w szkole Viertola, do której uczęszcza około 800 uczniów od 1. do 9. klasy.

Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem sprawcy.

Okolicznych mieszkańców wcześniej poproszono, by nie zbliżali się do miejsca strzelaniny i nie wychodzili na ulicę. "Nie wolno otwierać drzwi nieznajomym" - ostrzegła policja.