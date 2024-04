Groźba padła w czasie inspekcji na Uniwersytecie Wojskowości i Polityki imienia Kim Dzong Ila, ojca obecnego przywódcy KRLD. Północnokoreańska agencja prasowa KCNA określiła tę uczelnię jako najwyższą instytucję edukacji wojskowej w kraju.

Biorąc pod uwagę "niepewną i niestabilną sytuację wojskową i polityczną wokół KRLD", to "teraz jest czas, by przygotować się do wojny dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej" – podała KCNA, omawiając wypowiedź Kim Dzong Una.

Przywódca Korei Płn. zapewnił również, że "jeśli wróg zdecyduje się na konfrontację militarną z KRLD, bez wahania zada mu ona śmiertelny cios, mobilizując wszelkie posiadane środki" – przekazała KCNA.

Kim poinstruował też uczelnię, aby kształciła kadry oficerskie w duchu całkowitej lojalności wobec Komitetu Centralnego partii, tak aby miały nad wrogiem "ideologiczną, mentalną, bojową, moralną i taktyczną przewagę".

Według relacji KCNA w czasie wizyty na uniwersytecie Kim obszedł sypialnie i stołówkę, aby "z ojcowską miłością zatroszczyć się o życie studentów". Na stołówce "zapoznał się z obsługą zaopatrzenia" i "upewnił się, że różne dania, które osobiście przyniósł, trafiły na stoły wykładowców i studentów".

Zbrojenia i testy rakietowe

Korea Północna nasiliła w ostatnich latach zbrojenia i testy rakietowe, a jej władze groziły Korei Płd. i USA bronią jądrową. Na początku kwietnia KCNA informowała o udanej rzekomo próbie nowego hipersonicznego pocisku rakietowego pośredniego zasięgu na paliwo stałe.

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest w ostatnich miesiącach bardzo napięta. Kim formalnie odrzucił ideę zjednoczenia państw koreańskich, określając Koreę Południową jako wroga, co według części komentatorów rozpoczęło nowy, niebezpieczny etap w relacjach obu zwaśnionych krajów.