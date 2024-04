Według raportu policji do strzelaniny doszło, gdy około godz. 21 rodzinne zgromadzenie zaatakowało co najmniej dwóch napastników. Funkcjonariusze przypisują to przemocy związanej z porachunkami gangów w południowej części miasta.

Jak podała w niedzielę agencja AP, powołując się na policję, 8-letnia dziewczynka zginęła od kuli. Chłopcy w wieku jednego roku i 8 lat zostali postrzeleni wielokrotnie. Obaj znajdują się w krytycznym stanie. 9-letni chłopiec również został ranny i trafił do szpitala.

W niedzielę sprawcy ataku wciąż pozostawali na wolności.

To nie był przypadkowy akt przemocy. Prawdopodobnie miało to związek z gangami. Nie dajcie się zwieść, działania przestępców są przerażające i nie do przyjęcia w naszym mieście – ocenił zastępca szefa departamentu chicagowskiej policji Don Jerome.

Wyszczególnił, że wśród ofiar są też dorośli w wieku od 19 do 40 lat. Stan 36-letniego mężczyzny uznano za krytyczny.