W Chinach młodzi ludzie szykując się do pracy pokazują się w mediach społecznościowych w brzydkich strojach. Już wiadomo, po co to robią.

Bunt młodych Chińczyków

Zakładają oni swoje najgorsze stroje np. piżamy i kapcie i wychodzą tak z domu do pracy. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na złe warunki pracy, niskie płace i długie godziny. Swoje kreacje chętnie pokazują w internecie.

Reklama

Służą do tego specjalnie utworzone hashtagi takie jak #grossoutfitforwork #uglyclothesshouldbeforwork #ootd (outfit of the day) by, pokazać "kto nosił to najgorzej".

Reklama

A to wszystko dzieję się na chińskiej platformie Weibo. Trent ten zapoczątkował użytkowniczka Kendou S, twierdząc, że została zbesztana przez swojego szefa za "obrzydliwe" stroje, które nosiła, kiedy panowały duże mrozy.

Duże bezrobocie

Trend ten wydaje się być najnowszą próbą rozczarowanych przedstawicieli pokolenia Z, aby wyrazić swoje niezadowolenie w obliczu ponurych perspektyw gospodarczych i rekordowo wysokich wskaźników bezrobocia wśród młodzieży w Chinach.