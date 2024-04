Pomoc dla Ukrainy. Joe Biden podpisał ustawę

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę ustawę o pomocy Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi o wartości 95 mld dolarów.

Wcześniej ustawa przeszła przez obie izby amerykańskiego Kongresu.

Reklama

Wspieramy Ukrainę teraz, by powstrzymać Putina przed wciąganiem Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie w przyszłości - powiedział Biden podczas wystąpienia po podpisaniu ustawy. Zapowiedział też, że "dosłownie w ciągu kilku godzin" USA zaczną wysyłać sprzęt na Ukrainę, w tym amunicję do systemów obrony powietrznej i artylerii oraz "systemy rakietowe" i wozy opancerzone.

Reklama

Z zapowiedzi Pentagonu i Białego Domu wynika, że w pierwszym pakiecie - który ma zawierać sprzęt o wartości 1 mld dol. - znajdzie się amunicja artyleryjska i rakiety obrony powietrznej. Według senatorów obydwu partii na Ukrainę zgodnie z przepisami nowej ustawy mają również trafić rakiety balistyczne ATACMS o zasięgu 300 km. Dotychczas USA dostarczyły Ukrainie niewielką liczbę ATACMS w wersji o połowę krótszym zasięgu.

Co zawiera ustawa?

Ustawa zapewnia 60,8 mld dol. środków na wsparcie wojskowe i gospodarcze Ukrainy, 26 mld na uzbrojenie dla Izraelai pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, 8 mld na zakup broni dla Tajwanu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Dodatkowo w ustawie znalazł się szereg uprawnień do nałożenia dodatkowych sankcji na Iran i Rosję, przepisy upoważniające prezydenta do przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów (4-5 mld dol.) na pomoc Ukrainie, oraz ustawa, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji w ciągu 12 miesięcy.