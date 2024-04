"90-letnia kobieta i 53-letni mężczyzna zmarli w stanie Kerala na południu Indii, gdzie temperatura wzrosła do 41,9 st. C, czyli o prawie 5,5 st. powyżej normy" – poinformowała w poniedziałek gazeta "The Hindu". Podejrzewa się, że osoby zmarły na skutek udaru cieplnego. W stanie Orisa na wschodzie kraju w niedzielę temperatura osiągnęła 44,9 st. C i z powodu upałów zmarły dwie osoby.

Indyjski Departament Meteorologii (IMD) prognozuje, że w okresie od kwietnia do czerwca można spodziewać się w tym roku więcej upalnych dni niż w poprzednich latach.

Fala upałów w Azji

Jak podaje agencja AFP w niedzielę w miejscowości Czauk w środkowej części Birmy odnotowano temperaturę 48,2 st. C, najwyższą od ponad 50 lat. Media państwowe podają, że w ostatnich dniach słupek rtęci był o 3-4 st. C wyższy niż średnia w kwietniu.

W Tajlandii według danych ministerstwa zdrowia w ostatnich tygodniach z powodu udaru cieplnego zmarło 30 osób. Krajowa agencja meteorologiczna prognozuje, że w Bangkoku oraz w środkowych i północnych rejonach kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 40 st. C.

W Wietnamie obywateli ostrzeżono przed ryzykiem pożarów lasów. Wysokie temperatury, które w tym tygodniu mają wahać się od 40 do 44 st. C., sprawiły, że mieszkańcy Ho Chi Minh (dawniej Sajgonu) szukają wytchnienia od upałów w klimatyzowanych centrach handlowych. Państwowy dostawca energii elektrycznej zaapelował do konsumentów, by nie korzystali nadmiernie z klimatyzacji, bo zużycie energii osiągnęło w ostatnich dniach rekordowy poziom.

Ostrzeżenie dotyczące upałów ogłoszono w 16 regionach Malezji, w których przez trzy ostatnie dni odnotowano temperatury od 35 do 40 st. C. Resort zdrowia w Kuala Lumpur poinformował o dwóch zgonach spowodowanych udarem cieplnym.

W Singapurze 2024 rok, w opinii służb meteorologicznych, będzie najcieplejszy od rozpoczęcia pomiarów w 1929 r. Od marca część szkół złagodziła zasady dotyczące noszenia mundurków szkolnych, aby uczniowie mogli nosić wygodne stroje w czasie upałów.

Zjawisko El Nino

W Indonezji, najbardziej zaludnionym państwie Azji Południowo-Wschodniej, w związku z wysoką temperaturą wzrosła liczba zachorowań na dengę. Ta choroba wirusowa jest przenoszona przez owady, których rozmnażaniu sprzyjają upały. Ministerstwo zdrowia podaje, że liczba chorych wzrosła dwukrotnie, do 35 tys., w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ministerstwo edukacji Filipin zawiesiło na dwa dni zajęcia stacjonarne w szkołach publicznych w związku z tym, że wiele sal lekcyjnych jest przepełnionych i nie było w nich klimatyzacji. Fala upałów wpłynęła także na dostawy energii na największej wyspie archipelagu Luzon, która odpowiada za trzy czwarte produkcji gospodarczej kraju. Operator sieci przesyłowej podał, że rezerwy energii są znacznie uszczuplone w związku z zamknięciem 13 elektrowni na początku kwietnia.

Według meteorologów wyższa temperatura w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej to efekt zjawiska El Nino. Powstaje ono raz na kilka lat i polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej, co może wpływać na temperatury na całym świecie.