Sławek Szczepański przeprowadził się do Wielkiej Brytanii z Poznania dwie dekady temu.

Pierwszym Polak na tym stanowisku

Podobnie jak wielu emigrantów, rozpoczął swoją karierę w sektorze budowlanym. Później zaangażował się w działalność społeczną, reprezentując polską społeczność jako radny. Dziś jest pierwszym Polakiem, który objął stanowisko burmistrza dzielnicy Merton.

Zaangażowanie społeczne

Szczepański jest aktywnym promotorem zaangażowania społecznego. Motywuje mieszkańców Merton do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, dołączania do organizacji społecznych, podejmowania wolontariatu i rejestrowania się do głosowania.

Wielki Londyn

Merton to miasto w Londynie, które leży w gminie London Borough of Merton. London Borough of Merton to jedna z 32 gmin Wielkiego Londynu, położona w jego południowej części. Wraz z 19 innymi gminami wchodzi w skład tzw. Londynu Zewnętrznego. Na terenie gminy rozgrywany jest najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie - Championships, Wimbledon.