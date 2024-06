Brak zaproszenia dla Izraela

Burmistrz miasta Shiro Suzuki poinformował o "zawieszeniu wysłania listu z zaproszeniem" do ambasadora Izraela w Japonii. Zamiast tego przesłano list "wzywający (stronę izraelską) do natychmiastowego zawieszenia broni" w Strefie Gazy.

Suzuki uzasadnił to działanie chęcią uniknięcia ewentualnych "incydentów" podczas ceremonii, wynikających z "krytycznej sytuacji humanitarnej w Gazie" i wywołanych przez nią napięć w wielu krajach.

AFP podała, że władze Nagasaki, jak co roku, zaprosiły przedstawiciela Palestyny do udziału w ceremonii pokojowej.

Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas 7 października 2023 r. zaatakowała południe Izraela, zabijając 1200 osób i porywając ponad 240. Masakra sprowokowała inwazję Izraela na Strefę Gazy, której efektem jest wojna trwająca już ósmy miesiąc. Sytuacja cywilów w Strefie Gazy, w tym w mieście Rafah, gdzie toczą się walki, jest katastrofalna.

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

Do ataku z użyciem bomby atomowej "Fat Man" na Nagasaki doszło 9 sierpnia 1945 roku, trzy dni po zrzuceniu bomby "Little Boy" na Hiroszimę. Pierwotnie ofiarą amerykańskiego ataku miało paść miasto Kokura, ale ze względu na to, że było ono zasłonięte tego dnia przez chmury, zdecydowano, że bomba zostanie zrzucona na cel rezerwowy.

W Nagasaki zginęło około 74 tys. osób w wyniku bezpośredniego uderzenia nuklearnego oraz choroby popromiennej do końca 1945 r. Wielu z tych, którym udało się przeżyć, do końca życia zmagało się z efektami ataku jądrowego.