"Papież mówił o zagrożeniu ze strony ideologii w Kościele i powrócił do kwestii przyjmowania do seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych, powtarzając potrzebę przyjmowania ich i towarzyszenia im w Kościele oraz zalecenie ostrożności wydane przez Dykasterię do spraw Duchowieństwa, jeśli chodzi o ich przystępowanie do seminarium" - podkreślono w komunikacie watykańskiego biura prasowego.

W czasie spotkania - jak zrelacjonował Watykan - Franciszek powiedział też, że trzeba "na wszystkich, wszystkich rozszerzyć przyjmowanie w parafiach". Zwrócił uwagę, że "w życiu księdza to, co niewidzialne, jest ważniejsze od tego, co widzialne". Papież dodał, że zadaniem księży jest "szukanie ludzi".