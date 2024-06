Nie będziemy w stanie samodzielnie pokonać wyzwań, które czekają nas w związku z wejściem do Unii Europejskiej i NATO. Musimy mieć dobrego partnera, a zanim staniemy się (członkiem tych organizacji), musimy pozbyć się wszelkich nieporozumień i ograniczeń - zaznaczyła Wereszczuk.

Droga do porozumienia Ukrainy z Polską

Jeżeli polski biznes czy rolnictwo mówi, że cierpi, to musimy usiąść i porozmawiać. Gdy już usiądziemy, to okazuje się, że nasze problemy nie są takie duże. Trzeba jednak rozmawiać - podkreśliła wicepremier.

Zdaniem Wereszczuk najlepszą drogą do porozumienia między Ukrainą a Polską jest dialog. Zawsze wzywam stronę polską i ukraińską, nasze rządy, aby dawały przykład, siadały i rozmawiały. To jest to, co robimy teraz na forum. Kiedy mój odpowiednik przyjechał do Kijowa, usiedliśmy i omówiliśmy wszystkie subtelne kwestie, które mogą być kontrowersyjne. A jeśli tego nie zrobimy, za miesiąc znów zobaczymy zablokowaną granicę, znów zobaczymy politykę zamiast rozmów o gospodarce i bezpieczeństwie - zaakcentowała polityk.

"Nie ma ludzi, którzy rozumieją nas lepiej niż Polacy"

Jestem głęboko przekonana, że nie ma ludzi, którzy rozumieją nas lepiej niż Polacy. Uwierzcie mi, wiem to z doświadczenia, bo pochodzę z Rawy Ruskiej. Urodziłam się na granicy z Polską. Patrzyłam, jak się to rozwijało, jak wyglądał kraj za czasów Związku Sowieckiego i jaka była Polska w latach 90. XX. wieku - wspominała Wereszczuk.

Wykorzystanie potencjału i doświadczenia Polski

Według wicepremier Ukraina musi wykorzystać potencjał i doświadczenia Polski, w tym negatywne, aby odnieść sukces na drodze do UE. I my musimy iść tą drogą. Oni przeszli tę drogę z odciskami na dłoniach. Mieli też (u siebie) korupcję, i wyciągnęli się z tego błota za włosy. I my musimy zrobić to samo. Ale mamy doświadczenie tych, którzy przeszli tą ciernistą ścieżką i mylili się. Nie powtarzajmy więc (tych błędów) i tam, gdzie to możliwe nie wymyślajmy koła na nowo - zaapelowała.

Ukraińska misja "wyszkolenia i obrony świata"

W ocenie Wereszczuk Ukraina, po przystąpieniu do UE, podzieli się z partnerami swoim unikalnym doświadczeniem wojskowym zdobytym podczas wojny z Rosją. Kto ma taką obronę powietrzną jak Ukraińcy? Kto może wyszkolić i obronić świat? To jest nasza dzisiejsza misja - podkreśliła wicepremier.

Mamy niezwykle silną armię, której nie ma nikt inny. Nikt mnie nie przekona, że w NATO jest lepsza armia niż ukraińska. To dlatego, że walczymy każdego dnia: z dronami, artylerią, pociskami balistycznymi i czynimy to wszystkimi rodzajami broni, które mamy. Nikt na świecie nie ma takiego doświadczenia. Naprawdę nie chciałabym, żebyśmy (to doświadczenie) mieli, ale jest jak jest - zauważyła polityk.

Posiadamy komponent bezpieczeństwa, który jest niezbędny NATO i całemu kontynentowi europejskiemu. I to jest rozumiane w Polsce, w Szwecji, i dobrze rozumiane (także) w Brukseli. Dlatego my dajemy im bezpieczeństwo, a oni wspierają naszą gospodarkę. Potrzebujemy pieniędzy i inwestycji, a wtedy będziemy mogli właściwie pracować na nasze (wspólne) zwycięstwo - podsumowała Wereszczuk.