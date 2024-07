Dziękujemy wszystkim za wczorajsze myśli i modlitwy, ponieważ to sam Bóg zapobiegł temu, co nie do pomyślenia. Nie bójmy się, ale pozostańmy odporni w naszej wierze i odważni w obliczu niegodziwości. Łączymy się w bólu z innymi ofiarami i ich rodzinami - napisał Donald Trump w kolejnym wpisie po próbie zamachu.

Trump wspomina ofiarę zamachu

Modlimy się o powrót do zdrowia tych, którzy zostali ranni i zachowujemy w naszych sercach pamięć o obywatelu, który został tak potwornie zabity. W tej chwili ważniejsze niż kiedykolwiek jest, abyśmy byli zjednoczeni i pokazali nasz prawdziwy charakter jako Amerykanów, pozostając silni i zdeterminowani oraz nie pozwalając złu wygrać. Naprawdę kocham nasz kraj, kocham was wszystkich i nie mogę się doczekać przemówienia do naszego Wielkiego Narodu w tym tygodniu z Wisconsin - dodał były prezydent USA.

Zamach na Trumpa

Na wiecu wyborczym byłego prezydenta USA w Butler w Pensylwanii doszło do zamachu na Donalda Trumpa. Służby Secret Service potwierdziły, że napastnik, który otworzył ogień, został zabity oraz że jedna osoba zginęła na miejscu, a kolejne dwie są w stanie krytycznym.

Trump został natychmiast eskortowany do swojego samochodu. W trakcie wyprowadzania ze sceny, były prezydent USA uniósł pięść w kierunku tłumu, który zaczął skandować "USA!".